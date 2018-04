Toti: Casellati premier? Può sgombrare campo da impraticabilità

Governo, Toti: di fronte a egoismo M5s dialogo molto difficile

Genova (askanews) - "Credo che non esistano due forni, esiste una coalizione che ha vinto, un partito che è arrivato secondo. Se il dialogo tra questi è impossibile per un egoismo 5 Stelle che crede e pretende di avere un proprio candidato a Palazzo Chigi, quando gli italiani hanno indicato tutt'altro, e pretende e prevede di partire solamente dal suo programma politico e non da quello che gli ...