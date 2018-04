Wind Tre punta su Milano con rete mobile unica e fibra ottica

Milano (askanews) - La rete unica di Wind Tre arriva anche a Milano, la capitale economica e finanziaria d'Italia, dove la presenza della società guidata dall'ad Jeffrey Hedberg è già radicata con una quota di mercato mobile del 38% e circa 350 punti vendita in tutta la provincia. Il capoluogo lombardo è un tassello importante del progetto di integrazione, come spiega Benoit Hanssen, Chief Technology Officer di Wind Tre. "Sono entusiasta del fatto che stiamo facendo buoni progressi con il consolidamento della rete di Wind Tre in Italia. Siamo partiti da Trieste, Agrigento e Bologna, ora raggiungiamo Milano, la capitale finanziaria ed economica del Paese: da qui la nostra nuova rete ci porterà nel futuro". "Milano è particolarmente importante per noi perché è la capitale del business, qui abbiamo pianificato di rafforzare questo segmento, data la presenza di molte attività imprenditoriali: con la nostra rete siamo convinti di avere una piattaforma eccellente per supportarle".

La nuova rete mobile integrata di Wind Tre ha una velocità dei dati più che raddoppiata e un numero di siti trasmissivi aumentati del 50% rispetto alle singole reti: numeri che aprono interessanti prospettive sia per le aziende che per i cittadini milanesi, anche nel rapporto con la pubblica amministrazione. "Per i clienti business la rete, con la sua affidabilità e copertura eccellente, è importante perché quando fai affari non vuoi avere dubbi sulla qualità: noi garantiamo una rete di altissima qualità su cui le imprese, piccole, medie e grandi, possono fare affidamento". "Con una copertura più estesa la rete raggiunge meglio l'interno degli edifici, abbiamo anche aumentato la capacità per ottenere una velocità maggiore di Internet e tempi di risposta più veloci per qualsiasi attività si svolga con il proprio smartphone".

"Il servizio migliora anche per i cittadini, quando le persone sono al lavoro, a casa, in metro o in strada la copertura è molto più estesa, la qualità delle chiamate e la velocità di Internet sono aumentate. L'intera esperienza dei clienti migliora con la nostra rete".

Wind Tre è impegnata anche nello sviluppo della rete in fibra ottica FTTH, che ha già raggiunto l'hinterland di Milano. "Oltre alla modernizzazione e al consolidamento della rete mobile, Wind Tre continua ad investire nei servizi di connessione fissa direttamente a casa o al lavoro. Con Open Fiber stiamo coprendo un numero sempre maggiore di città in Italia, qui in Lombardia, ad esempio, abbiamo raggiunto anche Sesto San Giovanni e Bresso, oltre a Milano. Il vantaggio per i clienti sta nell'affidabilità e nell'altissima velocità di Internet a casa".