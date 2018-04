Vinitaly, Caterina Dei: Nobile di Montepulciano è vino "friendly"

Salvini in Molise: mai accordi col Pd, ha fatto disastri

Termoli, (askanews) - "I molisani vogliono cambiare, vogliono mandare a casa il Pd che ha fatto disastri in Italia, ha fatto disastri in Molise. E quindi ribadisco: in Molise e in Italia la Lega non farà mai accordi col Pd. Qui ci sono ospedali da aprire, strade da sistemare, agricoltori e pescatori da aiutare, cosa che il Pd e la sinistra si sono dimenticati di fare. E' un voto fondamentale per ...