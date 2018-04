Al via "porte aperte", le domeniche in campagna con NaturaSì

Bereguardo (askanews) - Passare una giornata immersi nel verde tra gli orti, le stalle e una tavola ricca di cibi biologici. Ha preso il via domenica la stagione di "Porte Aperte - Insieme in campagna", una serie di appuntamenti attraverso l Italia nelle aziende agricole legate a EcorNaturaSì. Lo scopo è coinvolgere gli agricoltori e i consumatori in una domenica di festa come ha spiegato Giovanni Buccheri, di NaturaSi, che ha presentato la giornata all'aperto nell azienda agricola biodinamica Cascine Orsine di Bereguardo, nel Pavese.

"E' un iniziativa che portiamo avanti da ormai tanti anni. Ha come obiettivo di avvicinare i nostri clienti, la nostra comunità, alle aziende agricole che coltivano con metodo biologico e biodinamico e fanno parte del nostro ecosistema".

A Cascine Orsine sono state organizzate visite agli orti, oltre a laboratori per bambini, giochi, musica e balli. A dare il benvenuto agli ospiti anche la padrona di casa, Giulia Maria Crespi, da decenni impegnata nel diffondere i principi della cultura agricola biodinamica.

"Il grado di consapevolezza sta leggermente aumentando però la gente non è assolutamente cosciente di cosa vuol dire mangiare un cibo inquinato da elementi chimici, e questo è gravissimo".

E giornate come questa servono proprio a sensibilizzare i consumatori sul cibo che tutti i giorni portano in tavola. Oltre che nei negozi, per chi sceglie cibo biologico, a Cascine Orsine c'è una iniziativa che va proprio in questa direzione: la possibilità di "adottare" un appezzamento di terreno coltivato e curato da mani esperte grazie a Youfarmers. Come ha spiegato Lorenzo Cilli, cofounder insieme a Valerio Carconi della prima piattaforma di CoFarming bio in Italia, in collaborazione con NaturaSì.

"Sarà l'azienda agricola a portare avanti, coltivare e curare l'orto personale biodinamico. Voi sceglierete se avere le verdure a domicilio in un punto di prelievo, oppure venire in azienda agricola e raccoglierle"

Nella prima domenica l'iniziativa "Porta Aperte - Insieme in Campagna" è passata da Bereguardo e dall'azienda Biolatina di Sabaudia. Per poi proseguire fino al 20 maggio con altre 12 tappe in tutta Italia per conoscere il bio dell'ecosistema NaturaSì.

Per info: www.naturasi.it/progetti-speciali/insiemeincampagna