Raid in Siria: Boris Johnson: "E' stata la cosa giusta da fare"

Siria, Mogherini: Russia e Iran esercitino influenza su Damasco

Roma, (askanews) - "Abbiamo sempre visto riluttanza da parte del regime siriano di avviare negoziati seri a Ginevra, lanciamo un chiaro appello a favore, in particolare a Russia e Iran, ad esercitare la loro influenza su Damasco, per avviare serie trattative sotto gli auspici delle Nazioni Uniti a Ginevra e come sapete abbiamo sempre messo in chiaro che siamo pronti a iniziare una programmazione ...