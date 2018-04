Welfare Index PMI, tra le eccellenze anche l'agricoltura sociale

Roma, (askanews) - "Siamo una cooperativa sociale, che nasce nel 1984 grazie a Don Domenico Cravero, fondatore, che inizia con i ragazzi a lavorare in agricoltura e costituisce quella che oggi possiamo chiamare agricura. Un percorso nel quale i ragazzi recuperano attraverso l'agricoltura".

Una delle eccellenze dell'ampio panorama del welfare nazionale, emersa in occasione della terza edizione del Welfare Index PMI promosso da Generali, è Terra Mia, come spiega Luca Serratrice: "Tutto inizia con piccoli laboratori, accanto alle comunità di recupero, all'inizio dalla tossicodipendenza oggi anche comunità di minori e grazie ai nuovi percorsi anche migranti e disabilità. Da piccoli laboratori, i percorsi di agricura sono diventati dei grandi laboratori che puntando ad avere introiti per riuscire nell'autosostentamento. Il welfare in questo è determinante perchè sostiene le nostre cooperative e le nostre comunità proprio per riuscire a recuperare sempre più ragazzi e dare loro opportunità di lavoro il prima possibile".