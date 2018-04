Australia, mega incendio minaccia la periferia di Sydney

Pronta a Milano casa uscita da stampante 3D, è la prima in Europa

Milano (askanews) - Costruire una casa con una stampante 3D, che plasma pareti a colpi di spruzzi di cemento stratificati come fossero gigantesche stalagmiti, si può fare. Lo dimostra l'edificio di cento metri quadrati realizzato a Milano in piazza Beccaria da Massimiliano Locatelli di Cls Architetti, in collaborazione con Italcementi, Arup e Cybe, in occasione della Milano Design Week. "Abbiamo ...