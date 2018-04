Tesla X in Galleria Sordi a Roma: presto uno store nella Capitale

Pentagono:programma chimico Siria impiegherà anni per riprendersi

Roma, (askanews) - Il programma per le armi chimiche siriane impiegherà "anni" per riprendersi dai raid compiuti questa notte da Stati uniti, Francia e Gran Bretagna e ritornare allo stato attuale. A renderlo noto è stato il Pentagono. "Come si può vedere dal grafico, le valutazioni sono che questo obiettivo è stato distrutto, e il programma di armi chimiche impiegherà anni per riprendersi", ha ...