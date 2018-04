Una ferita aperta sui muri del PAC

Referendum Atac, radicali diffidano Raggi: sembra comitato per No

Roma, (askanews) - A un mese e mezzo dalla data prevista, la sindaca di Roma Virginia Raggi non ha ancora chiarito se il referendum "Mobilitiamo Roma" per la messa a gara del tpl della Capitale si terrà effettivamente il 3 giugno, nonostante le elezioni del 10 giugno nei municipi 3 e 8. Né il Comune sta provvedendo a informare correttamente i cittadini sulla consultazione referendaria, come ...