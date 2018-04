India sotto shock dopo stupro e omicidio di una bambina di 8 anni

Torino, arresti per la calca in piazza durante finale Champions

Torino (askanews) - Una banda di giovani di origine magrebina specializzata in rapine con spray urticante. Da quanto ha accertato la Procura di Torino è coinvolta nei fatti che scatenarono il panico in piazza San Carlo il 3 giugno del 2017 in occasione della finale di Champions League Juventus-Real Madrid. Quella sera, in piazza, c'erano sicuramente quattro dei dieci giovani raggiunti in queste ...