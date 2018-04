Di Maio: centrodestra resta diviso, Lega si assuma responsabilità

Toscana, in due anni su 5000 nuovi immigrati 4500 sono nascite

Firenze, (askanews) - Tra il 2016 e il 2017 in Toscana gli immigrati regolarmente presenti sono aumentati di sole 5 mila unità, e, di questi 5 mila, ben 4.500 sono nuove nascite. Lo ha spiegato l'assessore regionale con delega all immigrazione, Vittorio Bugli. "Quindi -afferma Bugli- in tutto parliamo di soli 500 nuovi immigrati adulti. Negli anni precedenti l'aumento c'era sempre stato in virtù ...