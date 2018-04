Enel in pista nelle gare di Formula E, si allarga la partnership

Roma, (askanews) - Enel scende in pista nel campionato di Formula E. Per le prossime cinque stagioni Enel sarà Official Smart Charging Partner e Official Power Partner del campionato automobilistico elettrico su strada. L'annuncio è stato dato, nel corso di una conferenza stampa, da Francesco Venturini, responsabile di Enel X, e da Alejandro Agag, fondatore e amministratore delegato di Formula E, proprio a pochi giorni dalla gara che si terrà a Roma.

Enel fornirà la tecnologia, i prodotti e i servizi per la ricarica delle monoposto elettriche di seconda generazione. Le nuove macchine, grazie a batterie con una maggiore capacità di accumulo, saranno in grado di completare il circuito senza effettuare soste per cambiare il veicolo.

Soddisfatto Venturini che ha sottolineato l'importanza dell'impegno di Enel. "E un passaggio molto importante per noi perchè dimostra che come azienda energetica facciamo altro, stiamo sempre di più entrando all interno del mondo della mobilità elettrica".

Sulla stessa lunghezza d'onda il fondatore della Formula E: "Per noi è un grande momento questo rinnovo dell'accordo con Enel. Enel è un partner fondatore della Formula E, poi è una compagnia che ha gli stessi valori, la stessa visione dello sviluppo, dell'industria del futuro, della macchina elettrica, della carica e allora siamo molto, molto soddisfatti di essere riusciti ad allungare ancora di più questa nostra partnership che sono convinto allungheremo ancora di più quando scadrà".