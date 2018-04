Governo, Nencini: centrodestra presenti ora ipotesi maggioranza

Enel in pista nelle gare di Formula E, si allarga la partnership

Roma, (askanews) - Enel scende in pista nel campionato di Formula E. Per le prossime cinque stagioni Enel sarà Official Smart Charging Partner e Official Power Partner del campionato automobilistico elettrico su strada. L'annuncio è stato dato, nel corso di una conferenza stampa, da Francesco Venturini, responsabile di Enel X, e da Alejandro Agag, fondatore e amministratore delegato di Formula E, ...