Arriva Penny On M.A.R.S. la nuova serie teen Disney Italia

Milano (askanews) - Due amiche, un sogno, i primi amori e tanta musica. Arriva Penny On M.A.R.S. la nuova serie teen targata Disney Italia che guarda all'estero. E' stata girata a Milano, ma con un cast inglese perchè pensata anche per il mercato anglosassone come spiega il regista Claudio Norza che aveva già diretto Alex & Co.

"Abbiamo scelto Milano dichiarandola come città perchè è un valore aggiunto, perchè è una città che ha avuto uno sviluppo straordinario, che è ormai considerata a livello europeo come una città cool, che ha un grande appeal per i ragazzi".

16 episodi per raccontare le avventure di Penny, talentuosa adolescente che sogna di frequentare la scuola di performing arts più prestigiosa al mondo: il M.A.R.S. e che nasconde un grande segreto: è la figlia di Bakìa, la pop star più famosa del momento.

Penny ha 16 anni, ha i capelli rosa, ama la musica e il palcoscenico ma soprattutto non può staccarsi dalla sua amica Camilla" dice Olivia-Mai Barret.

Le due sono unite per la vita i problemi nascono però quando si innamorano dello stesso ragazzo. Il pubblico di Disney Channel potrà immedesimarsi nelle vicende dei protagonisti che ogni giorno cercano di superare mille difficoltà per realizzare i propri sogni in un intreccio di emozioni e brani musicali originali interpretati dal cast.

Buoni sentimenti, passioni, segreti e tanta energia, da scoprire su Disney Channel in onda dal 7 maggio da lunedì a venerdì alle ore 20.10.