Welfare, Giansanti (Confagricoltura): momento straordinario

Roma, (askanews) - "Siamo in un momento straodinario, di estrema fertilità, sotto il punto di vista dell'innovazione in agricoltura. Innovazione che ovviamente guarda al digitale, alle macchine ma soprattutto all'innovazione per quel che riguarda il welfare in senso generale, all'ambiente, e in maniera particolare al lavoro".

Lo ha affermato in occasione della terza edizione del Welfare Index PMI il presidente di Confagricoltura Massimiliano Giansanti.

"Oggi noi investiamo molto sui nostri collaboratori, c'è necessità che siano sempre più formati e sicuri nei loro luoghi di lavoro. Collaboratori che possano inoltre avere tempo e modo per dedicare le loro attenzioni a più cose della loro vita - ha proseguito Giansanti -. Per non parlare dell'agricoltura sociale, tema che sta diventando sempre più importante, in cui l'agricoltura si confronta con persone che in questo momento hanno problemi e che invece nel comparto dell'agricoltura e dell'impresa primaria ritrovano se stessi. Credo che oggi siano presenti tutti quei segnali molto positivi che fanno ben sperare per il futuro dell'agricoltura e del welfare in agricoltura".