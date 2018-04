Russia, precipita un elicottero civile: sei le vittime

Khabarovsk, Russia (askanews) - Un elicottero civile Mi-8, utilizzato dalla compagnia Vostok Airline, è precipitato in Siberia, nella città di Khabarovsk nell'estremo oriente russo, circa 6mila Km a est di Mosca. Tutte e sei le persone a bordo sono rimaste uccise nell'incidente.

La compagnia ha dichiarato che l'elicottero stava svolgendo un volo d'addestramento, quando si è schiantato a circa 3 Km dalla piattaforma d'atterraggio, venendo distrutto dalle fiamme. Ancora ignote le cause dell'incidente anche se, per alcuni esperti, potrebbero aver giocato un ruolo importante le pessime condizioni meteo presenti in zona.