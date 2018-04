Gaza, video shock del palestinese disarmato colpito dal cecchino

Prima di Roma-Barça:"Libertà per i prigionieri politici catalani"

Roma, (askanews) - Un sit-in a Roma, ai piedi della Colonna di Traiano nel foro romano per chiedere "Libertà per i prigionieri ed esiliati politici catalani", a poche ore dalla partita di Champions League Roma-Barcellona. Un centinaio di persone ha innalzato striscioni a favore della democrazia e per la difesa dello stato di diritto in Spagna. I manifestanti hanno aperto anche un grande ...