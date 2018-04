Manager a contratto, il lavoro che cambia anche in azienda

Roma, (askanews) - Nel mondo del lavoro che cambia cambiano anche le figure professionali, per adeguarsi e rispondere alle richieste di qualità delle aziende che intendono crescere e svilupparsi, aprendosi anche al mercato. Your Cfo Consulting Group, società nata quattro anni fa per rispondere alle rinnovate esigenze del mercato, è da quest'anno partner del progetto Elite di Borsa Italiana, piattaforma unica di servizi integrati pensata proprio per aiutare le piccole e medie imprese a realizzare i progetti di crescita.

L'obiettivo di YourCfo è quello di "portare managerialità di qualità nel sistema delle imprese italiane. In Italia il problema della managerialità è anche per aziende medie, anche con mille dipendenti", spiega Andrea Pietrini, managing partner di YourCfo Consulting Group.

In Italia ci sono molte "aziende medie che vogliono crescere, che hanno obiettivi ambiziosi. E quindi devono dotarsi di manager che possano aiutarli a raggiungere questi obiettivi. In questo ambito nasce la partnership con il segmento Elite di Borsa Italiana. Le aziende che scelgono di aderire al progetto Elite sono quelle che vogliono crescere, che hanno in sè l'obiettivo di cambiare magari in vista di una quotazione. E' chiaro che il tema più importante per chi vuole crescere è dotarsi di managerialità adeguata".

"Abbiamo fatto molto in questi anni. Quattro anni fa ero da solo, e adesso abbiamo quasi 100 manager. Seguiamo 50 aziende e abbiamo un piano industriale ambizioso, quello di essere 500 nel giro di tre anni. E potenzialmente anche noi accedere ad un mercato"