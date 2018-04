Gb, dimessa la figlia dell'ex spia russa avvelenata Yulia Skripal

Roma, (askanews) - La figlia dell'ex spia russa Sergey Skripal, Yulia, avvelenata con il padre a Salisbury il mese scorso, è stata dimessa dall'ospedale. La 33enne è stata dimessa e trasportata in una località sicura. Il padre, il 66enne Sergey Skripal, resta in ospedale ma le sue condizioni "migliorano rapidamente". La coppia era stata ricoverata il 4 marzo dopo essere stata esposta all'agente nervino Novichok.

L'annuncio delle dimissioni è di Christine Blanshard, direttore generale del Salisbury Hospital. "Entrambi i pazienti hanno reagito in modo eccezionalmente positivo alle cure fornite. Ma allo stesso tempo, entrambi hanno avuto diversi livelli di ricovero. Abbiamo dimesso Yulia, che ha chiesto riservatezza ed è ciò che farò. Voglio anche augurare il meglio a Yulia. Non è la fine delle cure, ma rappresenta un punto di svolta significativo nella ripresa. Anche il padre ha fatto buoni progressi. Non è più in condizioni critiche. Anche se la sua ripresa è più lenta di quella di Yulia, ci auguriamo che possa lasciare anche lui al più presto l'ospedale".