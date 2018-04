Triste fine per una balena spiaggiata a Mar del Plata

Mar del Plata, 10 apr. (askanews) - Triste fine per una balena spiaggiata nella località balneare argentina di Mar del Plata, a circa 400 chilometri da Buenos Aires. Il cetaceo, di circa 6 tonnellate per 8 metri di lunghezza, è morto prima che i soccorritori potessero riportarlo in acqua.

Si era incagliato sabato 7 aprile e probabilmente soffriva di "anemia e di un quadro infettivo generalizzato", secondo il veterinario sul posto.

Il direttore della Protezione civile, Rodrigo Goncalves: "La situazione come tutti sanno è finita male in relazione a poter salvare l'animale che senza dubbio si è incagliato perché malato, come si prevedeva".

La residente Karina Caputo: "Niente, una vera tristezza, nonostante tutta la gente che è venuta, ed è impressionante quanta gente è venuta a dare una mano, abbiamo fatto tutto il possibile, sia la gente comune che i bagnini, persone della prefettura, tutti hanno fatto il possibile".