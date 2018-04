Soldi a pornodiva, Fbi perquisisce l'ufficio del legale di Trump

New York, (askanews) - Lunedì 9 aprile l'Fbi ha perquisito l'ufficio del legale di Donald Trump, Michael Cohen, all'interno del Rockefeller Center di Manhattan. A rivelarlo per primo è stato il New York Times, secondo il quale gli agenti avrebbero sequestrato le carte dei pagamenti alla pornostar Stormy Daniels e le comunicazioni tra Cohen e il presidente americano.

La polizia federale ha ricevuto il via libera dopo il mandato inviato loro dal procuratore speciale, Robert Mueller. Secondo l'agenzia Dow Jones anche la residenza di Cohen è stata perquisita.

L'intervento non è direttamente legato all'inchiesta che Mueller sta svolgendo sul Russigate, ma è molto probabile che sia iniziata grazie alle informazioni condivise da Mueller con le autorità di New York.

Cohen aveva già collaborato con le autorità americane sul Russigate, inviando al Congresso centinaia di documenti in suo possesso essendo da anni il legale personale di Trump.

L'avvocato è tuttavia al centro di un altro scandalo. Ha infatti versato circa 130.000 dollari per chiedere a Stormy Daniels di non rivelare l'incontro sessuale che ebbe in Florida con Trump nel 2006.