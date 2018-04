"Papà" di Rocco Schiavone: al governo rischiano abbraccio mortale

Lione, (askanews) - Dall'impasse in cui si trova l'Italia dopo le elezioni del 4 marzo "non se ne esce, perché qualsiasi abbraccio, politicamente parlando, diventa mortale". Così lo scrittore, Antonio Manzini, autore della fortunata serie del commissario Rocco Schiavone, commenta, a margine del 'Quais du Polar' di Lione, la situazione politica italiana.

"Lo sanno tutti, i primi due che si abbracciano si troveranno in una stretta mortale e per questo sono tutti fermi", aggiunge Manzini sottolineando che "forse è meglio un bel governo tecnico per altri 20 anni almeno andiamo avanti nel silenzio più totale della stampa. Hanno fatto più i governi tecnici che quelli politici in questo Paese, forse".

Manzini ha qualcosa da dire anche sugli elettori del centro destra: "mi intristisce seriamente che ci sia il 15% della popolazione che abbia votato per Forza Italia, questo è incredibile, dopo 20 anni di governo Berlusconi, trovo quasi comica la cosa e invece non c'è più niente da ridere, mi avrebbe fatto ridere forse a 20 anni, adesso non mi fa più ridere".