La prima volta dell'Arabia saudita al Festival di Cannes

Parigi, (askanews) - Il regno ultraconservatore d'Arabia saudita parteciperà per la prima volta al Festival di Cannes, a maggio, con una selezione di cortometraggi. L'annuncio è stato dato dal ministro saudita della Cultura Awwad al-Awwad, durante un incontro con il suo omologo francese.

"Ci sono degli accordi molto importanti. Non posso pensare a un momento migliore per la cooperazione e la costruzione di una relazione culturale con la Francia, capitale della cultura e delle arti. Siamo molto contenti di questa partecipazione. Siamo molto felici anche perché ci siamo accordati oggi con la ministra per una partecipazione ufficiale al Festival di Cannes, per la prima volta", ha commentato il ministro saudita, dopo la firma di diversi accordi con l'omologa francese Francoise Nyssen.

Si tratta di una partecipazione simbolica, con la proiezione di nove cortometraggi sauditi e l'organizzazione di incontri professionali nell'ambito della 71esima edizione del Festival di Cannes, in programma dall'8 al 19 maggio 2018.