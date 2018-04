Samantha Stella e Nero Kane: a Genova "Love In A Dying World"

Genova (askanews) - Per la seconda edizione della rassegna culturale PASSAGGI - sguardi sulla morte del Teatro della Tosse di Genova, il duo artistico nato dalla collaborazione tra il musicista Nero Kane e l'artista visiva e performer Samantha Stella ha presenta negli spazi della Claque Love In A Dying World, voce e visione di un amore in un mondo che sta morendo.

Love In A Dying World è un progetto di ampio respiro che include un album in prossima uscita registrato da Nero Kane a Los Angeles con il produttore Joe Cardamone dove atmosfere folk-rock-blues uniscono radici europee a sonorità desertiche americane, un film sperimentale con regia di Samantha Stella girato durante il viaggio con Nero Kane attraverso i paesaggi desertici e solitari della California, e una declinazione performativo/installativa presentata in contesti museali/galleristici. Il film, un road movie atipico di cui i due artisti sono protagonisti girato da Stella con una piccola camera a mano, è strutturato in diversi capitoli, ogni capitolo montato su un brano di Nero Kane. Amore, morte, decadenza, solitudine.

Dopo un debutto negli spazi dell'Istituto Italiano di Cultura di Los Angeles, per la serata a LaClaque gli artisti proporranno il live musicale di Nero Kane voce/chitarra, affiancato sul palco da Samantha Stella tastiere/seconda voce, e la proiezione in anteprima mondiale di una parte del film. Il duo aveva debuttato a Milano e a Los Angeles nel 2016 con la precedente performance intitolata Hell23. Dopo numerosi progetti presentati con la firma Corpicrudi, si tratta per l'artista genovese Samantha Stella del primo progetto presentato nella sua città natale dopo molti anni.