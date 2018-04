"Buon compleanno Claudia", la Cardinale compie 80 anni

Napoli (askanews) - Il 15 aprile 2018 Claudia Cardinale, una delle attrici più belle e più amate del cinema italiano, compie 80 anni. Per l'occasione, l'incantevole Angelica del Gattopardo, musa di registi che la resero una dea davanti alla macchina da presa, come Luchino Visconti, appunto, e poi Fellini e Comencini, solo per citarne alcuni, festeggia nella sua città adottiva, Napoli, al Teatro San Carlo, in occasione della prima di "Lady Macbeth del Distretto di Mcensk" di Dmitry Shostakovich.

"Questo è un teatro meraviglioso e sono felice di stare qua", ha detto.

L'attrice nei giorni che precedono il suo 80esimo compleanno è a Napoli per mettere in scena, al Teatro Augusteo, la versione al femminile della pièce "La strana coppia", tratta dall'omonima commedia di Neil Simon, resa famosa al cinema da Walter Matthau e Jack Lemmon e riadattata in italiano dal regista napoletano Pasquale Squitieri, per 26 anni compagno della Cardinale e scomparso a febbraio 2017. In scena accanto a lei, proprio l'attrice Ottavia Fusco, che Squitieri sposò nel 2014, qualche anno dopo la fine della sua relazione con la Cardinale.

"Ci divertiamo tanto - ha spiegato - perché poi è tutto un gruppo di grandi attori, bravissimi. Ci son due maschi che sono italiani che fanno gli spagnoli e poi, devo dire, è da parecchi mesi che facciamo questa pièce, abbiamo già fatto il giro d'Italia".

Due "vedove di uno stesso uomo", dunque, in scena insieme per ricordare e celebrare il regista che, spiega Claudia Cardinale le ha permesso di amare, assieme a lui, anche Napoli e la napoletanità.

"L'unico uomo è stato napoletano perciò io amo molto Napoli - ha concluso l'attrice - mi piace come si mangia, tutto... e poi è bello".