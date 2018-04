Il rock punk della Ukulele Orchestra of Great Britain

New York, (askanews) - La Ukulele Orchestra of Great Britain va in tour negli Stati uniti per diffondere il chitarrino hawaiano e il suo repertorio di musica rock suonata con questo strumento amichevole. Qui li sentiamo suonare a Central Park a New York City, "Highway to Hell" degli Ac/Dc e "Sweet Dreams" degli Eurythmics. Parlano tre dei membri della banda: Dave Suich, Leisa Rea e Jonty Bankes.

"Il fatto è che quando tiri fuori l'ukulele e cominci a suonare, la gente sorride. E' uno strumento amichevole che porta un po' di felicità in giro. E' uno strumento economico e facile da suonare, per gente come noi insomma è una benedizione", dicono. "A noi piace la musica hawaiana ma ci piace anche suonare musica che di solito non si associa all'ukulele, essere un po' eccentrici. Quando abbiamo cominciato negli Usa si aspettavano che suonassimo musica hawaiana e in Gran Bretagna che suonassimo canzoni degli anni '40 e noi abbiamo voluto seguire un'altra strada".