"Ten days in the valley", la nuova serie thriller su Timvision

Roma, (askanews) - Quando la finzione diventa realtà. Dal 10 aprile in anteprima esclusiva per l'Italia su TIMVISION "Ten days in the valley", serie tv con protagonista Kyra Sedgwick, già vincitrice di un Golden Globe e un Emmy per la sua interpretazione in "The Closer" di cui vediamo i primi minuti in anteprima.

Un thriller poliziesco in dieci episodi che racconta la storia di Jane Sadler, una produttrice televisiva e madre single costretta ad affrontare una separazione difficile. Una notte, sua figlia scompare nel nulla, il mondo sembra caderle addosso, ma soprattutto tutto comincia a trasformarsi nel vero e proprio ritratto del suo show. Tutti hanno qualcosa da nascondere e nessuno verrà escluso dai sospettati: nè il suo ex, produttore musicale con problemi di droga, né il suo confidente e amante. E a condurre le indagini sarà il Distretto di polizia di Los Angeles, che Jane - nel suo show - rappresentava in modo tutt'altro che positivo.

Gli episodi sono firmati da registi pluripremiati come Colin Bucksey (di Breaking Bad) e Carl Franklin ("Il diavolo in blu" con Denzel Washington, "House of Cards", "The Affair", "The Leftovers"). Nel cast, tra gli altri, ci sono Adewale Akinnuoye-Agbaje ("Lost", "Oz"), Erika Christensen ("Traffic", "Parenthood"), Emily Kinney (Beth Greene in "The Walking Dead" e Currie Graham ("Dr. House" e "The Mentalist").