Puigdemont è uscito dal carcere in Germania

Sala: problema Pd non è segretario, ma avere linea comune

"Non so se adesso il problema centrale del Pd sia il nuovo segretario. Penso che il problema centrale è che chi comanda, e non sono in tanti, trovi una linea comune". Così a margine della presentazione del proprio libro "Milano e il secolo delle città" in Confcommercio il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, ha commentato l'ipotesi di candidatura di Maurizio Martina alla segreteria del Pd "Se ...