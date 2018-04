Al cinema a 3 euro in tutta Italia, torna "Cinemadays"

Roma, (askanews) - Al cinema a soli tre euro. Tornano i Cinemadays, l'iniziativa promossa dal Ministero dei beni e delle attività culturali e del turismo, in collaborazione con Anem-Associazione Nazionale Esercenti Multiplex e Anica-Associazione Nazionale Industrie Cinematografiche Audiovisive e Multimediali, che prevede 15 giorni, da aprile a ottobre, per andare al cinema al prezzo speciale nelle sale aderenti in tutta Italia.

Da lunedì 9 aprile a giovedì 12 aprile si terranno i primi 4 giorni con i biglietti scontati in oltre 2.000 schermi, dove vedere film italiani e stranieri in uscita o in programmazione.

Da "Ready Player One" il nuovo di Steven Spielberg, alla commedia "Quanto basta" con Vinicio Marchioni e Valeria Solarino, dal teen movie "Succede" a "Bob & Marys - Criminali a domicilio" con Rocco Papaleo e Laura Morante o l'horror "A Quiet Place - Un Posto Tranquillo" di John Krasinski solo per citarne alcuni.

L'elenco, in continuo aggiornamento, delle sale che aderiscono ai Cinemadays e tutte le informazioni sono disponibili sul sito dell'iniziativa www. cinemadays.it