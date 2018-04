Puigdemont libero su cauzione in Germania, esclusa l'estradizione

Neumuenster, (askanews) - Il Tribunale superiore dello Schleswig-Holstein ha rimesso in libertà dietro il pagamento di una cauzione di 75.000 euro il leader separatista catalano Carles Puigdemont, escludendo l'estradizione in Spagna per il reato di ribellione. Resta tuttavia in piedi l'accusa di corruzione, per appropriazione indebita di fondi pubblici, reato per il quale Puigdemont potrebbe ...