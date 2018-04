Messina, assenteismo al comune di Ficarra: 16 indagati

Roma, (askanews) - Lunghe passeggiate al mercato, chiacchierate al bar, pause caffè prolungate, tappe in piazzetta o a casa: 16 impiegati del comune di Ficarra, nel messinese, sono indagati per "assenze ingiustificate durante l'orario di lavoro". Operazione del comando provinciale dei Carabinieri di Messina: l'accusa è di truffa aggravata e continuata ai danni dell'ente pubblico e false attestazioni o certificazioni.

Le indagini, iniziate dal 2016, hanno messo in evidenza una cronica e generalizzata abitudine degli indagati ad allontanarsi dai rispetti uffici per motivi personali.

I dipendenti comunali evitavano di timbrare i cartellini in modo da non far risultare i periodi prolungati di assenza. Nel complesso sono stati rilevati circa 650 episodi per un ammontare complessivo di 12.500 minuti.

Tra i 16 dipendenti del comune, sospesi per nove mesi, ci sono anche tre dirigenti e l'addetta al settore "trasparenza e anticorruzione", che in soli due mesi si è assentata 160 volte senza alcuna giustificazione.