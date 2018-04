Salvini: governo che duri 5 anni, coinvolgendo il M5S

Roma (askanews) - "Faremo di tutto per dare all'Italia un governo che duri 5 anni, ovviamente partendo dal centrodestra che ha vinto le elezioni e numeri alla mano, se vogliamo che il governo duri, coinvolgendo il M5s. Non ci vuole uno scienziato per capire che altre soluzioni sarebbero improvvisate". Lo ha detto Matteo Salvini, leader della Lega, nelle dichiarazioni al termine delle consultazioni al Quirinale con il capo dello Stato Sergio Mattarella.

"Abbiamo già chiaro in testa le priorità di governo e quale potrebbe essere la squadra". Lo ha detto il leader della Lega Matteo Salvini al termine delle consultazioni al Quirinale sulla formazione del governo.

"Quello con il capo dello Stato - ha detto - è stato un incontro assolutamente positivo, abbiamo espresso una linea costruttiva mentre molti sono venuti qua a dire dei no, noi abbiamo offerto dei sì".

"Più che i posti o i ruoli ci interessano i progetti e i programmi: riforma delle pensioni, del lavoro, fiscale, il tema dell'autonomia e le riforme istituzionali sarà centrale. Ovviamente i rapporti con gli alleati europei per evitare che Italia faccia sempre l'ultima della classe come è stato in questi anni per colpa dei governi del Pd", ha aggiunto Salvini, che poi a proposito della premiership ha spiegato: "L'ultima cosa che ci affascina è premier sì, premier no, premier forse. Noi siamo pronti e speriamo lo siano tutti, speriamo non lo siano solo a parole perchè vogliamo un governo stabile per i prossimi dieci anni".