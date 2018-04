Usa, Trump invia la guardia nazionale al confine con il Messico

Roma, (askanews) - Donald Trump ha deciso di inviare la guardia nazionale lungo il confine con il Messico. L'obiettivo del presidente americano è quello di usare gli eserciti dei singoli stati per aiutare la polizia di confine fino a quando non sarà costruito il muro tra Stati Uniti e Messico a contenere il flusso di migranti. Per ora non sono stati diffusi i dettagli né dei costi né di quanto tempo durerà la missione.

Già il segretario per la Sicurezza interna, Kirstjen Nielsen, in una conferenza stampa aveva anticipato la decisione di Trump, chiarendo con fermezza: "Non permetteremo che i livelli d'immigrazione clandestina diventino la norma, 300mila persone all'anno che violano la nostra sovranità nazionale non saranno mai accettabili per questa presidenza".

Trump in persona, poi, ha annunciato la decisione di schierare l'esercito per controllare i 3.145 chilometri di confine. Il muro alla frontiera con il Messico rappresenta uno dei punti più delicati delle sue promesse politiche, e una delle più importanti: il presidente vorrebbe spendere 25 miliardi della finanziaria da 1.300 per costruirlo. Un documento firmato da Trump il mese scorso prevede una spesa di 1,6 miliardi di dollari per la sicurezza dei confini.