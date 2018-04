La star di Bollywood Salman Khan rischia carcere per bracconaggio

Milano (askanews) - La superstar di Bollywood Salman Khan è stato riconosciuto colpevole di avere ucciso fauna selvatica in via di estinzione quasi 20 anni fa. Un'accusa che all'attore potrebbe costare almeno sei anni di prigione.

Khan, una delle stelle dell'industria cinematografica indiana, è stato condannato da un tribunale dello stato del Rajasthan per bracconaggio di antilopi rare nel 1998. Ma non sono gli unici guai che Khan ha avuto con la giustizia: nel 2015 è stato condannato a cinque anni di reclusione per omicidio colposo in relazione a un incidente del 2002 durante il quale investì e uccise un senza tetto ferendo quattro persone. Una pena subito sospesa dall'Alta Corte di Mumbai che gli concesse la libertà provvisoria.

Khan ha interpretatato decine di pellicole di Bollywood. Nel 2007 è apparso in "Marigold: An Adventure in India", il suo primo film a Hollywood con l'attrice statunitense Ali Larter.