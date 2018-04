Ricordo di Martin Luther King davanti all'hotel in cui fu ucciso

"D'estate con la barca", Gaia Aprea porta in scena Patroni Griffi

Roma (askanews) - E' tratto dal primo racconto scritto da Giuseppe Patroni Griffi, "D'estate con la barca", lo spettacolo adattato e diretto da Luca De Fusco e interpretato da Gaia Aprea, in scena al Piccolo Eliseo fino all'8 aprile. L'attrice è da sola in scena a raccontare la gita in barca lungo la costa di Posillipo di due coppie di ragazzi, all'insegna dell'amore e degli ardori giovanili. "Le ...