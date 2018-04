Governo, Gruppo per le Autonomie: tutelare approccio europeista

Roma, (askanews) - "Rappresentiamo forze politiche diverse nel nostro gruppo, abbiamo un denominatore comune che è la tutela delle Autonomie in una concezione europeista. Noi abbiamo fatto presente al presidente che per noi sarebbe molto importante un governo che divide i valori europei, che ha l'obiettivo di tutelare le minoranze linguistiche, gli statuti speciali e confidiamo nella saggezza e nell'esperienza del presidente che dia l'incarico a una persona per formare il governo che rispetti questi valori". Questa la dichiarazione di Unterberger Juliane, presidente del Gruppo "Per le Autonomie" (Svp-Patt-Uv) del Senato, al termine delle consultazioni al Quirinale.