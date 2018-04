Spa per le scimmie, il bagno caldo le rilassa

Nagano, (askanews) - Un bel bagno caldo rilassante non ha effetti benefici solo sugli uomini. Un gruppo di ricercatori giapponesi, che ha studiato quelle che sono conosciute come "scimmie delle nevi", ha scoperto che la stessa cosa vale per questi primati di colore tendente al beige e dal muso rosso.

Amano fare il bagno nelle fonti di acqua calda della regione di Nagano, in Giappone, dove numerosi turisti fanno la fila per fotografarle proprio durante queste loro abluzioni. A lungo si è pensato che immergendosi nelle acque di questa spa naturale volessero riscaldarsi nei mesi freddi del lungo inverno di questa regione spesso innevata. Ma gli scienziati dell'Istituto di ricerca sui primati dell'Università di Kyoto, che hanno tenuto sotto osservazione dodici femmine di macaco nel 2014, sono giunti alla conclusione che non era l'unica ragione.

Hanno analizzato il comportamento delle scimmie durante i bagni e raccolto i loro escrementi per rilevare la presenza di glucocorticoide, un ormone la cui concentrazione aumenta con il livello di stress. E alla fine hanno scoperto che i livelli di stress delle scimmie erano del 20% meno elevati in media dopo un bagno in queste acque calde. I ricercatori ritengono inoltre che possano anche esserci altri effetti positivi, sulla fertilità e la longevità.