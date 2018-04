"Love is in the sky", il ritorno agli anni '80 dei My Mine

Roma, (askanews) - E' on line il nuovo video del singolo di una delle band simbolo dell'italo-disco anni'80 che torna con una nuova formazione e un nuovo album.

Si intitola "Love is in the sky", è il primo estratto dell'album "83-18" che decreta il ritorno dei My Mine, una delle band simbolo dell'italo-disco anni '80, che si ripresenta sulle scene con una formazione, arricchita dalla potente singer Ilaria Melis e i producer Paolo Paolini e Giovanni De Rosa che affiancano gli storici fondatori Carlo Malatesta e Danilo Rosati.

Il singolo è accompagnato da un video per la regia di Filippo Micciarelli. A trentacinque anni dalla famosissima Hypnotic Tango, destinata a rimanere una one-hit wonder seppur di successo mondiale, i My Mine propongono un nuovo progetto musicale, "83-18" composto da 9 inediti: un lavoro incentrato su sonorità pop, dove resta preminente l'"anima" deep house della band; un sound che si è arricchito negli anni diventando più raffinato. "Love is in the sky" è un brano dal ritmo incalzante, dall'elettronica un po' old fashion, dove si sentono le radici anni Ottanta che si candida a vera e propria hit e bellissima sorpresa destinata alle play list dei network radiofonici della prossima stagione.