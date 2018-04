Francia ancora paralizzata per lo sciopero dei ferrovieri

Roma, (askanews) - Continua il caos in Francia per il secondo giorno di sciopero dei ferrovieri francesi per protestare contro la riforma della Sncf, la società pubblica delle ferrovie transalpine, che vorrebbe attuare il governo Macron. E' la seconda giornata di sciopero delle 36 previste entro la fine di giugno in Francia.

Lunghe code e ore di attese nelle stazioni, con in media un treno TGV ogni sette e un regionale ogni 5, quasi come nel primo giorno d'agitazione, e traffico impazzito in entrata e uscita da Parigi e le altre grandi città, con i pendolari costretti a prendere l'auto.