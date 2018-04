Anche Wonder Woman ha una stella sulla Walk Of Fame di Hollywood

Roma, (askanews) - L'attrice americana Lynda Carter, famosa soprattutto per aver interpretato il ruolo di Wonder Woman nell'omonima serie tv degli anni '70, ha conquistato una stella sulla Walk Of Fame di Hollywood.

A festeggiare con la diva, oggi 66enne, alla cerimonia sul viale delle celebrities a Los Angeles, c'erano anche il marito Robert A.Altman e i figli Jessica e James.

"É un'emozione essere qui - ha detto l'attrice - mi auguro che il mio personaggio di Wonder Woman e il mio nome restino per sempre nel cuore della gente".