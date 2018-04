Champions, Di Francesco: la Roma ha chance, avanti con ottimismo

Roma, (askanews) - "Il Barcellona in casa in tutte le partite di Champions quest'anno ha preso solo un goal, questo fa capire come, nonostante giochi sempre alto, ha subìto pochissimo dagli avversari. Però noi dobbiamo essere positivi e propositivi, sperando di dargli fastidio".

Così Eusebio Di Francesco, allenatore della Roma, alla vigilia del big match contro il Barcellona, andata dei quarti di finale di Champion League.

"Ci siamo guadagnati questa chance, perché quindi non guardare avanti con grande ottimismo e spensieratezza?" ha aggiunto.

E a una domanda sui campioni del passato, Di Francesco ha detto: "Sono innamorato di Iniesta, per come si muove e tocca la palla, è un giocatore di una qualità e creatività impressionante, però Totti è un giocatore totalmente differente, lui è più attaccante. Hanno entrambi fatto la storia per i due club, in questo sono simili, ma in mezzo al campo li ritengo due giocatori totalmente differenti".