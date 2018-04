Il Costa Rica lancia il suo primo satellite

Salma, la prima donna ad allenare una squadro di calcio in Sudan

Roma, (askanews) - Salma al-Majidi, 27 anni allena una squadra di calcio maschile in un paese come il Sudan dove per una donna giocarlo, il calcio, resta un sogno. La sua è una rivoluzione. E' una pioniera e la Fifa l'ha presentata come la prima allenatrice sudanese a farsi carico di una squadra maschile nel mondo arabo. "Il calcio è il mio primo e ultimo amore - spiega - ma qui in Sudan per noi ...