Umani, la campagna di MSF che invita all'aiuto e a solidarietà

Roma, (askanews) - Dolore, rabbia, paura, gioia e speranza: cinque emozioni che accomunano tutti gli uomini sono protagoniste di #Umani, la nuova campagna di Medici Senza Frontiere diffusa in concomitanza con i 25 anni di MSF in Italia.

Uno spot che riporta all'essenza dell'azione umanitaria invitando tutti a riscoprire il naturale istinto all'aiuto, perché le persone appartengono tutte a un unico genere: quello umano. Nella campagna le immagini delle emozioni si intrecciano con quelle dell'azione medico-umanitaria nei tanti contesti in cui MSF è in prima linea. Il dolore quando mancano le cure, come in alcune aree della Siria, dove nemmeno le organizzazioni possono più entrare. La rabbia quando la realtà sembra ingiusta, come durante l'epidemia di Ebola, che uccideva chi curava i propri cari. La paura, come in mare, perché non si hai mai la certezza che tutti si salveranno. La gioia, quando con ogni mezzo si riescono a raggiungere anche le comunità remote della Repubblica Democratica del Congo. La speranza, in una sala operatoria in Iraq.