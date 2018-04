Siria, i ribelli evacuati dall'ultima roccaforte a Ghouta Est

Maxi-sciopero delle ferrovie in Francia, è il martedì nero

Roma, (askanews) - Lunghe code, attese, treni cancellati. É caos in Francia per il maxi-sciopero del trasporto ferroviario del 3 aprile, quello che è stato già ribattezzato il "martedì nero" per gli spostamenti. Si tratta della prima giornata di disagi che andranno avanti per tre mesi contro la riforma delle ferrovie annunciata dal presidente Emmanuel Macron. E a cui seguiranno due giorni di ...