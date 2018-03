Parigi e la lotta all'inquinamento: maschere anti smog su statue

Parigi (askanews) - Statue con le maschere anti smog per denunciare la grave situazione dell'aria a Parigi. Un gruppo di ambientalisti ha deciso di dotare le statue della fontana di Place de la Concorde di mascherine mediche per chiedere all'amministrazione cittadina e alla politica misure concrete per combattere l'inquinamento che soffoca la capitale francese.