Pasqua a Roma: allerta elevata ma non ci sono pericoli imminenti

Roma (askanews) - "L'allerta è elevata perchè il periodo di Pascqua è particolarmente impegnativo e importante anche da un punto di vista simbolico, la città attrae numerosi turisti e sebbene l'allerta sia elevata non ci sono segnali imminenti di pericolo più elevati del solito. C'è una attenzione più elevata perchè il momento è sensibile" lo ha spiegato il Tenente Colonnello Claudio Rubertà del Nucleo Radiomobile di Roma poco prima dell'inizio della Via Crucis al Colosseo.

"La città sarà presidiata sia in centro che nelle aree periferiche con servizi di controllo del territorio, con unità specializzate e cani per la ricerca di esplosivi e unità antiterrorismo per tutti gli eventi di queste festività pasquali compresa la pasquetta" ha concluso il militare dell'Arma.