Papa alla Via Crucis: vergogna per mondo fratturato dalle guerre

Gaza, migliaia in strada per una vittima della strage a Marcia

Gaza (askanews) - Il timore di una nuova escalation delle violenze in Medio oriente, dopo gli scontri al confine tra Israele e la Striscia di Gaza, con 16 palestinesi uccisi e quasi 1.300 feriti. A Gaza migliaia di persone sono scese in piazza con bandiere e armi per il funerale di uno dei 16 palestinesi uccisi.