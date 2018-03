Sport

#ragazzeintiro, il basket femminile fa canestro

Al via il progetto #ragazzeintiro, sarà Crema a ospitare il 9 aprile il primo dei 7 appuntamenti in programma. Per 28 atlete del basket femminile la palestra sarà un laboratorio dove lo staff lavorerà avendo come obiettivo quello di trasmettere il piacere di fare un tiro.