Salvini: parlo con tutti ma su basi programma del centrodestra

Roma, (askanews) - "La prima passeggiata ho ritenuto doveroso farla qua. Saranno due giorni di pausa poi dalla settimana prossima si comincia a lavorare per costruire un governo. Sono pronto, la Lega anche, il centrodestra che ha vinto le elezioni, è pronto. Sono pronto a incontrare tutti a partire dai 5 stelle, ovviamente".

Così ha assicurato il leader della Lega Matteo Salvini arrivato a Ischia per il weekend di Pasqua, incontrando i terremotati di Casamicciola.

"Si parte con il programma del centrodestra, cioè l'abolizione della legge Fornero, l'abbassamento delle tasse e il blocco dell'immigrazione. Una notizia che mi sta preoccupando sono gli arresti di terroristi islamici in giro per l'Italia, dicevano che era una preoccupazione di Salvini e della Lega, temo che sia vero, non voglio fare l'uccello del malagurio ma spero non sia troppo tardi per bloccare gli sbarchi, controllare ed espellere. Sulle basi di questo programma posso ragionare con tutti, a partire dai M5S" ha aggiunto.