Amal Clooney difenderà i giornalisti Reuters detenuti in Myanmar

Salvini a Ischia tra terremotati: in 7 mesi non si è fatto nulla

Ischia, (askanews) - "Non è possibile in un Paese come l'Italia che a 7 mesi da una catastrofe lo Stato e la Regione non abbiano mosso un dito, ci siano migliaia di sfollati, e lavoratori senza più un posto di lavoro". Così il leader della Lega Matteo Salvini da Ischia dove ha incontrato i terremotati di Casamicciola. "Senza bacchette magiche, a differenza di Renzi, non vengo qui a promettere a ...